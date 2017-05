Skeelerclub Kangarooz organiseert stadstocht in Kortrijk

De deelnemers aan de stadstocht kunnen kiezen voor een tocht van 6 of 14 kilometer, of voor de combinatie van beide. "De twee tochten gaan over een vlak parcours en er wordt een rustig tempo aangehouden zodat iedereen kan deelnemen", zegt voorzitter Henk Cuylits. "Tijdens de wekelijkse tochten van onze club is de minimumleeftijd 16 jaar, maar de stadstocht staat ook open voor jongere deelnemers. Familieleden die niet willen skaten, kunnen trouwens achteraan aansluiten met de fiets." Wie wilt meerijden, brengt zel...