Skatersteam Jeeke uit regio Kortrijk wint 'King of the Road'

Vrijdagavond vond in jeugdhuis Comma in Brugge de proclamatie plaats van King of the Road. Bij deze wedstrijd moeten skateteams bij het uitvoeren van allerlei opdrachten zoveel mogelijk punten zien te verzamelen. Jeeke, een skatersteam uit de regio Kortrijk, verzamelde er meer dan vijfduizend en won deze contest.