Skaters testen (voorzichtjes) brug voor BK cyclocross in Oostende uit

De brug zou normaal afgesloten blijven tot aan de start van het BK maar het stadsbestuur besliste om voor één dag de brug open te stellen. Er werd gekozen om de brug maar één dag open te stellen omdat intensief gebruik van de brug door skaters schade aan de brug kan toebrengen.Heel wat skaters kwamen op de oproep af. Toch waagde niet iedereen zich aan de afdaling van negen meter. Het Rode Kruis hield toezicht. Het BK Cyclocross gaat door op 7 en 8 januari.

De 19-jarige VYVES-student elektronica uit Oostende, Greg Woter, was woensdagnamiddag een van de skaters die positief reageerden op de uitdaging van burgemeester Johan Vande Lanotte om de brug over de Koningin Astridlaan uit te testen op vier wieltjes. Greg waagde het niet om de volledige helling te nemen, maar onder het oog van enkele perslieden, twee vrijwilligers van het Rode Kruis en stadswachter Bertje, riskeerde hij een afdaling van halfweg de helling naar beneden. Hij kwam 'veilig' tussen de geparkeerde wagens terecht.

"Skaten naar het strand is niet mogelijk omdat de helling afgesloten is," legde Greg uit. "Boven op het plat gedeelte liggen veel plassen en het is niet ideaal om daar iets te proberen. De helling van 20% naar de parking ligt er beter bij, maar leek me iets te gevaarlijk om van boven, vanop het plat gedeelte te vertrekken. De brug lijkt me wel een mooie uitdaging, maar ze ligt er ver van ideaal bij, mede door het mistige weer."

(JRO/FRO)