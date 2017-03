Sint-Jozefskliniek Izegem past als eerste in Vlaanderen lichttherapie toe

Woensdagavond streek het Eén-programma Pano neer in de Sint-Jozefskliniek in Izegem, het eerste ziekenhuis in Vlaanderen dan lichttherapie toepast om patiënten zich goed in hun vel te laten voelen en een betere nachtrust te bieden.