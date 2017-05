Inspiratie voor het thema werd dit jaar gevonden in de vele werkzaamheden in de stad. Onder de noemer Kortrijk Werft! veranderen alle pleinen van 2 tot en met 5 juni in tijdelijke feestwerven. Theater op grote hoogte, de nieuwe Leieboorden in 3D of een bouwwerf voor kinderen in het Begijnhofpark zijn enkele blikvangers op het werfplan van Sinksen 2017. Het volledige programma staat nu online: www.sinksen.be.

