Nadat de afgedankte kerstbomen in vlammen waren opgegaan, was het gezellig napraten bij de warme vuurkorven. Wie er niet bij kon zijn, geen nood. KSA Lo organiseerde ook een kerstboomverbranding op het marktplein van Lo.

(KVCL)

