Sereen en aangrijpend afscheid van Stephanie Buffel in Beernem

Stefanie De Buysser werd op 2 mei 1977 in Brugge geboren en overleed op 26 januari in het UZ Leuven, na drie jaar van moedige strijd tegen darmkanker. De maatschappelijk assistente leerde Thomas buffel kennen toen ze nog studeerde en hij voor een jeugdteam van Cercle Brugge voetbalde. Ze volgde de talentvolle spits naar Rotterdam, Glasgow en Genk. "Zeventien jaar waren we samen, ze vlogen voorbij. Je schonk mij twee prachtige zonen Fausto en Maceo. Je had een enorme impact op mijn leven. Ondanks je ziekte bleef je altijd positief. Je leerde mij relativeren en mij niet druk te maken om onbenulligheden", zei haar echtgenoot tijdens de begrafenisdienst.

De voltallige kern van Racing Genk, onder wie zelfs de kersverse doelman Matthew Ryan, was aanwezig op de begrafenis. Net als een uitgebreide delegatie van Cercle Brugge onder wie Pol Van den Driessche. Club Brugge vaardigde manager Vincent Mannaert, assistent-coach Philippe Clément en spits Jelle Vossen af, een voormalig ploeggenoot van Thomas Buffel.

Het homilie werd uitgesproken door rent-a-priest Manu, die vorig jaar ook het huwelijk van Stephanie en Thomas inzegende. Hij droeg een zelfgemaakt gedicht voor en zong zelfs het lied 'ik hou van u'. Thomas Buffel koos als passende muziek voor de begrafenis van zijn echtgenote liedjes van Coldplay, Stan van Samang en James Blunt. Zijn refrein 'goodbye my love, you have been the one for me' ontroerde vele voetballers en bleef lang nazinderen in de kerk.

(SVK - foto's BP/Belga)