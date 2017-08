Sereen afscheid van Joeri Merveillie in bomvolle St Pauluskerk in Langemark

Joeri Merveillie (27) kwam onverwacht bij een smartelijk ongeval op vrijdag 4 augustus om het leven. Deze droeve mare sloeg in als een bom. Joeri stierf enkele weken voor hij papa zou worden. Hij laat een grote leemte na bij zijn partner Elisa, bij zijn ouders en schoonouders, bij de ganse familie en bij de vele vrienden waarmee de sympathieke Joeri omging. Joeri was de zoon van Luc Merveillie en Carine Gesquière uit Langemark en hij woonde al drie jaar samen met zijn vriendin Elisa Tuyten in de Komenstraat in Wijtschate.

...