Sentenaren nemen deel aan 1.000 km voor Kom op tegen Kanker

Samen met duizenden zielsgenoten trappen tegen kanker. En dat vier dagen lang. Dat is de opzet van de 1.000 km voor Kom op tegen Kanker die nog tot en met 28 mei plaatsvindt. De totale afstand wordt onderverdeeld in acht etappes van 125 km, twee etappes per dag dus. Wouter Vandewiele (33) en Daan Vanwildemeersch (31), leden van wielertoeristenclub Parcheggio uit Sente, sluiten aan bij een team uit Passendale waar ook Dieter Van der Meulen deel van uitmaakt. "Dieter verloor zijn zus Ine in 2006 aan leukemie", zegt Wouter. "Ik heb dat van dichtbij meegemaa...