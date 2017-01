Schrijfster Gwendoline Remmerie is 'Zwevegems Figuur van het Jaar'

Het was al de 34ste keer dat het Willemsfonds de 'Figuur van het Jaar' koos. In een eerste stemronde werden de drie finalisten vastgelegd. Het waren Gwendoline Remmerie, Tom Weedaeghe en Showband Calypso. In de tweede ronde gingen de meeste stemmen naar Gwendoline, die dus 'Figuur van het jaar 2016' werd. Op de tweede plaats eindigde Tom Weedaeghe die met zijn accordeon zeker geen onbekende is en in maart vorig jaar een reportage kreeg in 'Iedereen Beroemd'. Showband Calypso mocht vorig jaar met een taptoe en het project Alumni, waarbij zo'n 100 oud-leden een gelegenheidsshowband vormden, zijn 30ste verjaardag vieren. Goed voor een verdienstelijke derde plaats.

Gwendoline Remmerie (43), uit de Kooigemstraat in Sint-Denijs, stelde eind vorig jaar haar zesde boek voor. In 'Inzicht, een verdwaalde zoen' brengt Gwendoline een reeks kortverhaaltjes met dagelijkse situaties tussen meester en leerling. "Eigenlijk is er geen verschil tussen die twee. De meester woont in een spelonk in een berg. Samen met de leerling maken ze veel mee, om uiteindelijk tot de conclusie te komen dat het niet meer of een metafoor is en ze eigenlijk zichzelf tegenkomen."

Het voorwoord in haar boek kwam van Wouter Torfs, Jeanne Devos en Marc Eyskens.

