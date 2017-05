Schoolgebouwen Vives maken plaats voor nieuwe appartementen in Oostende

Het scholencomplex, jarenlang het kloppend hart van het hoger onderwijs in Oostende, wordt vandaag nog gebruikt door hogeschool Vives. Veel activiteit is er echter niet meer. De masteropleidingen van Kulab zijn al verhuisd naar Brugge. Straks volgen ook de bacheloropleidingen elektronica-ICT en elektromechanica. De resterende Vives-opleidingen in Oostende, Bouw en Luchtvaarttechnologie, zijn bestemd voor het postdistributiecentrum in de wijk Hazegras en aan de luchthaven. De historische schoolgebouwen werden daarom te koop aangeboden. Een buitenkans - gezien de locatie - voor projectontwikkelaars.

Unieke locatie

Vastgoedgroep Degroote kocht het grootste lot: de site van 12.800 vierkante meter langs de Troonstraat. "We zullen in samenspraak met de stad Oostende gefaseerd een 450-tal kwalitatieve woonappartementen realiseren", bevestigt David Degroote. De Oostendse vastgoedgroep wil het project fasegewijs realiseren. "De looptijd voor de realisatie van het totale project zal acht jaar in beslag nemen, verspreid over een vijftal fases. We beginnen aan de kant van de parking. Daarna wordt het huidig schoolgebouw afgebroken voor nieuwbouw", zegt Degroote. "De locatie is uniek, vlak aan de zee en met ook groene uitzichten op de hippodroom. We mikken op verschillende prijsklasses, voor iedereen toegankelijk. We besteden ook aandacht aan de parkeergelegenheid in de buurt. In het project zullen we een extra rotatieparking voorzien, zodat de capaciteit voor de omwonenden niet onder druk komt. Omdat we de school de mogelijkheid bieden om een extra schooljaar te blijven, voorzien we de start in 2019".

Het tweede lot, het schoolgebouw langs de Zeedijk met een oppervlakte van 5.170 euro, werd aangekocht door Global Estate Group uit Oostkamp. Degroote toonde aanvankelijk ook interesse, maar haakte af. "We bekeken onder andere de mogelijkheid om er een hotel in onder te brengen. Maar de totaliteit zou te zwaar zijn voor onze groep", zegt Degroote, die de komende jaren ook al het nieuwbouwproject aan de hotelschool realiseert. Global Estate Group uit Oostkamp ziet heel wat mogelijkheden met het schoolgebouw langs de Zeedijk, waarvan het gedeelte van De Kraal beschermd is. "We zijn volop bezig met ideeën voor residentiële ontwikkeling. Het is een toplocatie, waar we een mooi project willen realiseren", zegt COO Kathleen Dewulf. Over de aankoopprijs van de schoolgebouwen willen de betrokken partijen niet communiceren.

