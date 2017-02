Schiethoek in Langemark-Poelkapelle wordt bebouwd

Tijdens een infovergadering voor omwonenden en geïnteresseerden werd toelichting gegeven over huizenbouw in de Schiethoek. Een 40-tal mensen ging op de uitnodiging in.

Bouwmaatschappij De Mandel zal vanaf 2020 in fases 45 woningen optrekken. De West-Vlaamse intercommunale van zijn kant zal 32 sociale kavels aanbieden. De derde partner Ons Onderdak zal in een later stadium een 12-tal koopwoningen ontwikkelen. "Met deze aanpak willen we een gemengde wooninvulling realiseren", zei burgemeester Alain Wyffels bij aanvang van de infovergadering.

Bij de opmaak van het inrichtingsplan van de nieuwe wijk lag de klemtoon op een duurzame woonontwikkeling met aandacht voor groen, mobiliteit en waterhuishouding. Buurtbewoners hadden vooral vragen over het gebiedje dat nu dienst doet als waterbuffer. Chris Levrouw formuleerde hun bezwaar het krachtigst. "De naam van het gebied Schiethoek mag veranderd worden in de Waterhoek."

Het studiebureau Haeghebaert, ontwerper van de infrastructuur, als de vertegenwoordigers van WVI en De Mandel zeiden dat het water gebufferd wordt in de verkaveling en via grachten en de Oude Bosweg vertraagd afgevoerd wordt naar de Langemarkstraat. "Iedere bewoner van de nieuwe wijk is verplicht om iedere druppel water zelf op te vangen door citernes of insijpeling"

Er is een ontsluiting voorzien voor autoverkeer langs de Langemarkstraat en doorsteken voor fietsers en voetgangers naar de Oude Bosweg en de Brugseweg voor de verbinding met de school.

De Mandel stelde architectenbureau Projekt-Team bvba uit Roeselare aan voor de bouw van de sociale woningen. De architect tekende een ontwerp met een mix van verschillende woontypes gaande van compacte woningen met 2 slaapkamers over woningen voor grote gezinnen van 7 personen tot woningen aangepast voor mindervalide personen. Er worden zowel sociale huurwoningen als sociale koopwoningen voorzien. De woningen worden ingeplant aan een centraal groenplein

