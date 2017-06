Samenbundeling van diensten in Jongerenhuis moet dienstverlening in Brugge versterken

Het project 'Brugge(n) voor jongeren' richt tot de zogenaamde gesloten pistachenootjes oftewel kwetsbare jongeren waar heel veel dienst- en hulpverleners hun tanden op stuk bijten. Door een sterkere samenwerking van de preventiewerkers van de stad Brugge, Buurtsport (de OCMW-Vereniging Spoor Brugge) en de Jongerenwerking 't Salon (CAW Noord-West-Vlaanderen) hoopt men voornoemde jongeren meer en beter te bereiken. Door de verbeterde samenwerking vindt er vanaf dit jaar alvast op elke laatste woensdag van de maand en op donderdag in de vakanties een activiteit plaats. "Opereren vanuit één centraal basiskamp zal de werking, het bereik en de slagkracht van het huidige jeugdwelzijnswerk voor de doelgroep versterken", is de vaste overtuiging van de Brugse burgemeester Renaat Landuyt (sp.a).

Verbouwingswerken

Om het Jongerenhuis een meer jeugdige flair mee te geven en ook een ontmoetingsruimte in te planten, vinden nog tot oktober verbouwingswerken plaats. "Zolang de werken niet afgerond zijn, dienen jongeren, hun ouders en begeleiders zich met algemene welzijnsvragen te wenden tot het JAC-onthaal in de Kleine Hertsbergestraat 1 in de binnenstad", zegt schepen voor Preventie Pablo Annys (sp.a). "De diensten in de Vlamingdam 36 kunnen voorlopig enkel op afspraak bereikt worden." De kosten voor de bouwkundige facelift zijn begroot op 150.000 euro. "De facturen worden voor het grootste deel betaald met geld van het Stedenfonds van de stad Brugge, maar ook de stad Brugge, het OCMW Brugge en het CAW doen hun duit in het zakje", legt OCMW-voorzitter Dirk De fauw (CD&V) uit.

Voor het Jongerenhuis is men nog op zoek naar een passende, catchy naam. Suggesties kunnen gemaild worden naar Soetkin Neirynck, de verantwoordelijke van 'Brugge(n) voor jongeren'.

(SVV)