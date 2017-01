Rusthuis in Ruddervoorde treft speciale maatregelen naar aanleiding van norovirus

"In overleg met de CRA, de coördinerend en raadgevend arts die aan het WZC verbonden is, werden alle nodige maatregelen genomen. Er is ook nauw contact en overleg met het Agentschap Zorg en Gezondheid", zegt OCMW-voorzitter Sebastian Vande Ginste.

"Deze maatregelen beperken de kans dat het virus zich verder verspreidt. Het gaat onder meer om enkele dagen in de kamer blijven, verzorging met wegwerpschorten, en desinfectie. De familieleden van de zieke bewoners worden telefonisch verwittigd en gevraagd de voorzorgsmaatregelen te respecteren. Ook aan de bezoekers wordt gevraagd om bepaalde richtlijnen , zoals het ontsmetten van de handen, te volgen. Indien mogelijk wordt gevraagd om een bezoek aan het woon- en zorgcentrum uit te stellen."

(FJA)