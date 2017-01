Ruiselede: "Butler aan het paleis, dat is echt het ultieme"

De wedstrijd Junior Sommelier 2016 vond vorig jaar in april in Halle plaats, leerlingen van het zesde jaar van de hotelscholen mogen er aan deelnemen. Elise werd door haar leerkrachten aangeduid om deel te nemen aan dit prestigieus referendum, wat haar meteen blij en ambitieus maakte. "In totaal waren er 22 kandidaten uit zeven scholen in Vlaanderen die de strijd aangingen. Eerst was er een test over diverse onderdelen uit de sector met een extra wijntest van de Languedoc en beschrijving van die wijnregio. Er bleven drie finalisten over. Twee uit onze school en nog een derde 'rivale' uit een andere school. Ik werd als eindwinaar gelauwerd met de titel beste Junior Sommelier van België in 2016, door een jury van klinkende namen uit de hotel- en restaurantwereld, zoals Sergio Herman van The Jane in Antwerpen", aldus Elise.

