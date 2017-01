Ruime belangstelling voor verkoop materiaal kazerne Ieper

Vanaf 8 uur konden de geïnteresseerden zich ter plaatse inschrijven. Tot 10 uur kon men het materiaal bezichtigen, daarna begon de verkoop per opbod.

"Er is behoorlijk wat belangstelling voor de verkoop die hier voor de derde keer plaatsvindt", zegt luitenant-kolonel Carlos Vermeulen die verantwoordelijk is voor de verkoop. "Het gaat hier om overtollig materiaal van defensie. Uiteraard betreft het materiaal waarmee men de veiligheid niet in gevaar kan brengen. Gevaarlijk materiaal wordt vernietigd. Opvallend is ook dat de meeste weten waar ze precies naar op zoek zijn. Wij kondigen die verkoop van kledij, werkmateriaal en voertuigen op voorhand aan. Alles wordt in categorieën verdeeld: van nieuw tot enkel geschikt voor recuperatie. De opbrengst wordt geïnvesteerd in nieuw materiaal."

Wie de verkoop heeft gemist, kan in de legerkazerne in Ieper nog terecht op 18 april en 28 november. Dan worden opnieuw cash & carry dagen georganiseerd.

(EG)