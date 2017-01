Rollatorfuif in dagcentrum De Sluze in Middelkerke

Geen gewone fuif, maar een uniek gebeuren waar gedanst werd, zij het dan met de rollator aan de hand, maar dat kon de pret niet bederven. Amandine Mulot en Rebecca Van Rintel en hun medewerkers hadden de rode loper gelegd om de bezoekers te ontvangen en DJ Johnny zorgde voor de muzikale sfeer en ambiance. Aan ingrediënten om het gezellig te maken was er geen probleem, alles was voorzien van de lichtgevende armbandjes bij het binnenkomen tot de discolampen en uiteraard de nodige hapjes en drankjes. Na een namiddag fuiven trok iedereen opnieuw blij gezind en gelukkig naar huis. Op de foto de initiatiefnemers, medewerkers en de kranige fuifgangers.

(TV)

