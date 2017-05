Roeselarenaar is trots op zijn stad, maar mobiliteit kan (veel) beter

Een week lang lieten we willekeurige Roeselarenaars telefonisch aan het woord en legden we hen enkele vragen over hun stad voor. Wat blijkt? De Rodenbachstad is lang geen slechte plek om te wonen en te werken, want ruim een derde noemt Roeselare een fel vernieuwde en bruisende plek. Een wezenlijk verschil met pakweg vijf jaar geleden, toen de vele wegenwerken en bouwprojecten als megalomaan werden afgedaan. Het stemt oud-burgemeester Luc Martens, destijds ...