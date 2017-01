Roeselare: "Achteraf bekeken was het echt een zot project"

In september 2016 probeerde Reinout Cloet om in een ruk het kanaal over te zwemmen. Hij was goed op weg om te slagen in die helse uitdaging, maar een veranderende stroming bracht daar verandering in. Uiteindelijk zwom hij meer dan 50 km op 14,5 uur, maar bovenal verzamelde hij ook een mooie som voor Make-A-Wish.