Rode Duivels en Red Flames verliezen een van hun grootste supporters

Björn Plancke (42) stond bekend als een van de grootste fans van de Red Flames en vrijwilliger bij KSV Nieuwpoort. Hij verloor zijn moedige strijd tegen kanker, een ziekte die hij al jaren bestreed.

Een echte voetbalfan, dat is het minste wat je kan zeggen van Björn, want hij was indertijd ook nauw betrokken bij 1895, de supportersclub van de Rode Duivels.

Björn leed de laatste tijd hevige pijnen en koos voor euthanasie. Hij werd zondag door de hele ploeg van KSV Nieuwpoort uitgezwaaid en zijn naam wordt gegeven aan het damesvoetbaltornooi dat volgend jaar in Nieuwpoort wordt georganiseerd. De begrafenisplechtigheid vindt plaats op 23 augustus om 10.30 uur in de aula De Valke in Nieuwpoort.

(PB - Foto IV)