Rita van Petit Paris uitgewuifd

Ruim 150 vrienden, klanten en sympathisanten daagden op om Rita uit te wuiven en de nieuwe zaakvoerder Vincent Vermaut te verwelkomen. Tussen de drankjes en de hapjes door werden veel herinneringen en anekdotes opgehaald. "Ik ben blij, geëmotioneerd en verrukt met de vele geschenkjes en sympathiebetuigingen. Het doet me enorm deugd aan het hart", aldus Rita. "Ik ga het nu wat rustiger aandoen en genieten van wandelen, zwemmen en mijn dieren." Ook Vincent is opgetogen. "Het is voor mij een mooie verwelkoming. Ik beloofde aan Rita er het beste van te maken en de 'Petit Paris-traditie' met hart en ziel verder te zetten." Het feest duurde tot in de vroege uurtjes.

(PVH/DWK)