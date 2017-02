Restauratie van het Begijnhof van Kortrijk gaat de eindfase in

De restauratie van het Begijnhof in Kortrijk bestaat uit tien fases. De eerste fase ging van start in 1984. Over de helft van de projecten werd ruim 30 jaar gedaan, maar de tweede helft gaat aanzienlijk vlotter met de recente renovatie van een reeks woningen, de inrichting van een kijkwoning, het openstellen van het Huis van de Grootjuffrouw en het openen van het bezoekerscentrum.

Nu worden de laatste zeven huizen van 41 aangepakt, die aan de noordkant. Die verkeren in een ontzettend slechte staat. Ze dateren van het begin van de 17de eeuw, op één woning na. Die werd gebouwd op het einde van de 18de eeuw. De woningen zullen hun woonfunctie behouden. "Alle woningen worden verhuurd. Ze zijn enorm gegeerd op de markt", aldus Philippe De Coene, voorzitter van het OCMW. De woningen zullen gerestaureerd worden met zorg voor de oorspronkelijke staat. Zo komen er zelfs opnieuw ramen in sommige huizen, waar die tot nu dichtgemetseld waren.

Passantentelling

Deze fase kost 3,76 miljoen euro. Er volgt nog een korte fase daarna. Dan worden de bestrating en omgeving aangepakt om de site maximaal te ontsluiten. In totaal zal er de jongste legislatuur bijna 10 miljoen euro gepompt zijn in het Begijnhof, waarvan twee derde op het conto van Vlaanderen komt.

Het Begijnhof is de jongste jaren enorm in trek. Vorig jaar noteerde 'de stad binnen de stad' 25.000 bezoekers. Vanaf de paasvakantie komt er ook een passantentelling. Het Begijnhof maakt bijna twintig jaar deel uit van de Werelderfgoedlijst van Unesco.

(Belga)