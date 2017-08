Rémy Bonny te zien op Al Jazeera

Oostendenaar Rémy Bonny (22) studeert politieke wetenschappen in Brussel. Dit jaar bracht hij zes maanden door in Warschau, de hoofdstad van Polen, in het kader van Erasmus. "De typische Eramusbestemmingen zoals Italië en Spanje zegden me niets", vertelt hij. "Ik heb al langer interesse in Oost-Europa ...