Rechter velt salomonsoordeel in zaak rond Brugse 'musketier'

De beide mannen runnen hun handelszaken naast elkaar in de galerij Ter Steeghere in de Brugse binnenstad en moesten zich verantwoorden voor wederzijdse slagen en verwondingen die het gevolg waren van een aanslepende twist. Lieven Moenaert werd schuldig bevonden aan een enkele lichte gewelddelicten ten aanzien van de musketier. Moenaert had die feiten in de rechtbank toegegeven, maar omdat ze volgens de rechter werden uitgelokt kreeg hij de gunst van de opschorting. Voor belaging ging Moenaert vrijuit.

Erwin Cools van zijn kant werd veroordeeld voor een handgemeen waarbij hij de vinger van Moenaert verwondde met een scherp voorwerp. De rechter legde de musketier, die de feiten ontkende, een geldboete op van 300 euro met uitstel. Ten slotte moeten de beide mannen van de rechter elk één euro morele schadevergoeding aan elkaar betalen.

Delen Door de sfeer hier te verzieken heeft de musketier hier al heel wat handelaars weggejaagd, maar ik ga hier nooit weg

"Ik ben tevreden met deze uitspraak"", reageert Moenaert. "De rechter heeft een goede beslissing genomen. Nu kunnen we verder procederen in het vredegerecht. Door de sfeer hier te verzieken heeft de musketier hier al heel wat handelaars weggejaagd of tot het faillissement gebracht, maar ik ga hier nooit weg."

Erwin Cools wou zelf niet reageren op de uitspraak. Zijn advocaat wel. "Ik heb de motivering van de rechter nog niet kunnen lezen, maar ik vind het absurd dat mijn cliënt schuldig is bevonden zonder hard bewijs. Het is zelfs niet geweten waarmee mijn cliënt gestoken zou hebben. De kans is reëel dat we in beroep gaan", stelt advocaat Reginald Van Belleghem.

In de galerij Ter Steeghere op de Burg in Brugge leven enkele handelaars al vele jaren op voet van oorlog met fotograaf Erwin Cools, die verkleed als musketier toeristen naar zijn winkel lokt om met hem op de foto te gaan. Volgens de handelaars jaagt de musketier door zijn opdringerige houding hun klanten weg, maar zelf ontkent hij dit met klem. "Ik run mijn zaak hier al sinds 1988 en verkleed mij inderdaad als musketier om wat leven in de brouwerij te brengen", zei Erwin Cools daar eerder over. "Ik ben in de loop der jaren een toeristische attractie geworden en mocht ik daadwerkelijk voor overlast zorgen, zou ik hier toch niet 28 jaar lang een winkel kunnen houden."

Het geruzie leidde tot een proces voor de vrederechter, die in een tussenvonnis besliste dat iedereen elkaar met rust moest laten op straffe van een dwangsom van 500 euro per overtreding. Nu de strafrechter een vonnis heeft geveld kan de procedure voor het vredegerecht verder worden gezet. In april komt de zaak daar opnieuw voor.

