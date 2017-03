Ramp met de Herald of Free Entreprise te land en ter zee herdacht

Maandagochtend is de scheepsramp met de Herald of Free Entreprise herdacht met een huldigingsceremonie op zee. Het is exact dertig jaar geleden dat de RoRo-ferry voor de kust van Zeebrugge kapseisde. Om 11 uur volgde een ceremonie aan het herdenkingsmonument in Zeebrugge.