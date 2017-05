Raadskelder in Kortrijk in september weer open

De Raadskelder onder het Kortrijkse stadhuis staat al sinds 2007 leeg. "De concessie werd toen niet verlengd, maar het stadsbestuur mocht ook negen jaar lang de ruimte geen nieuwe invulling geven", aldus stadsarchitect Mathieu Desmet. "Sinds eind 2016 kan dat weer wel." In december vorig jaar was er zo al een pop-up van antiquairs in deze iconische ruimte.

