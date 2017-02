Pulobar strijkt deze zomer neer in Izegem

Pulobar zag in de zomer van 2016 het levenslicht in Ardooie en bleek een regelrecht schot in de roos. In drie maanden tijd kreeg de zomerbar liefst 30.000 mensen over de vloer. "En dat overtrof al onze verwachtingen", leggen bezielers Emmanuel Bekaert (40) en Frederik Stragier (39) uit. De zomerse hotspot kreeg deze winter een afgeleide met de Huskybar in Kuurne, in samenwerking met Huis Van Wonterghem. "Huskybar gaat nog tot eind februari door en zal op liefst 45.000 feestvierders afklokken."

...