Poperinge: "Dirigeren is meer dan met stokje zwaaien"

Marieke Spenninck mag zich dé Krak van Poperinge noemen. Ze zet zich intussen al een jaar volop in voor haar eigen kinder- en jongerenkoor Touché. Marieke is amper thuis te vinden, want ze studeert nog koordirectie, werkt als lerares piano en notenleer en is dirigente.