Pop-upcafé en -restaurant Hof De Plezance in Brugge geopend

Deze namiddag ging in de binnenstad van Brugge om 16 uur Hof De Plezance open. Tot midden oktober of begin november wordt dit het pop-upcafé en -restaurant van De Republiek. Wie deze nieuwe zaak een bezoek wil brengen, kan dit niet via de Sint-Jakobsstraat. De ingang bevindt zich in de Naaldenstraat, een zijstraat van de Sint-Jakobsstraat.