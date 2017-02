Politiezone Arro Ieper beschikt over drie combi's met mobiel kantoor

Politiezone Arro Ieper riep donderdag de pers bijeen voor de voorstelling van drie combi's die ingericht zijn als mobiel kantoor. "We zijn een van de allereerste zones met zo'n mobiel kantoor", vertelt commissaris Bruno Debackere, afdelingshoofd interventie. "Met de interventieploegen hebben we nu drie combi's met een laptop die toegang hebben tot ons beveiligde netwerk. Op die manier kunnen we heel wat tijdswinst boeken en efficiënter werken. Verhoren moeten nu niet langer eerst ter plaatse op papier geschreven worden en daarna uitgetypt op kantoor en ondertekend, maar nu kan alles ter plaatse met de computer. Als er een ongeval gebeurd is, kunnen de agenten ook al aan de slag met de administratie terwijl ze bijvoorbeeld wachten op de takelwagen. Voor de beveiliging van het netwerk werken we samen met het Ieperse e-BO Enterprises dat daarin gespecialiseerd is. Je mag voor zo'n combi's rekenen op een meerkost van 15.000 tot 20.000 euro, maar er komt veel efficiënter werk voor in de plaats. In de toekomst zal het ook mogelijk zijn om beelden van de dashcam van de combi meteen door te sturen naar het commissariaat, zodat er bij een interventie meteen duidelijkheid is over de ernst van de situatie."

Inspecteur Angelique Lemahieu is blij met het nieuwe systeem. "We kunnen in de combi alles doen dat we ook op kantoor doen, dus het levert ons heel wat tijdswinst op. Bij de controle van de identiteit van de persoon kunnen we meteen zelf alles opzoeken in het systeem. Vroeger moesten we dat doen via onze radio's. Dat is op zich geen probleem, maar dan moeten zich twee personen bezig houden met die ene taak, nu kan je dat alleen doen."

