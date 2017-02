Politie Westkust op zoek naar eigenaar of eigenares van gouden trouwring

De ring werd daarna binnengebracht op het commissariaat in Koksijde. Omdat nog steeds niemand naar een trouwring kwam vragen en opzoekingswerken niks opleverden, probeert de politie het via deze weg.

Robert en Denise huwden op 14 juni 1952. De eigenaar kan de ring afhalen met een kopie van de huwelijksakte op het commissariaat in Nieuwpoort. Enkele weken geleden kon de politie we dankzij 'community policing' ook al 2 trouwringen terugbezorgen aan de rechtmatige eigenaars, hopelijk is dit nu ook weer het geval.

(CJK)