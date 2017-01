Politie verspreidt opsporingsbericht rond moord op jonge vrouw in Komen

Op dinsdag 10 januari om 22 uur werd het levenloze lichaam van de 35-jarige Carmen Garcia Ortega uit Ieper aangetroffen in de Handelstraat in Komen, nabij het station en het Institut Saint-Henri, waar ze avondles Spaans volgde. Het slachtoffer reed met een donkerkleurige BMW Z3 cabrio.

In het kader van dit onderzoek zijn de speurders op zoek naar alle mogelijke informatie rond het slachtoffer. Tegelijk vragen ze dat elke getuige die iets verdacht zou gezien hebben op de plaats van de feiten dit zou melden bij de politie. Heb je meer informatie over dit feit, dan kan je de politie contacteren via het gratis nummer 0800 30 300 of via mail op opsporingen@police.belgium.eu..

(FJA)