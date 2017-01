Politie verspreidt opsporingsbericht over onbekende jonge vrouw die in Geluwe werd aangetroffen

De politie zegt dat het gaat om een jonge vrouw van 1m50 groot. Ze is slank gebouwd en droeg verschillende juwelen, zoals een damesuurwerk met metalen armband en een halsketting. Bovendien had het slachtoffer een opvallend motief op haar teennagels, zoals te zien is op de foto.

Wie meer informatie heeft, kan contact opnemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300 of via opsporingen@police.belgium.eu.

(FJA)