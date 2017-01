Politie Middelkerke zoekt slachtoffers van kelderinbraken in Middelkerke en Westende

Na intensief speurwerk van de Politie Middelkerke werd op 20 november een verdachte van kelderinbraken op heterdaad betrapt. Hij had toegeslagen in appartementsgebouwen in Middelkerke en Westende. Zowel bij zijn arrestatie als nadien tijdens de huiszoeking in zijn woning werden tal van voorwerpen afkomstig van dergelijke diefstallen aangetroffen. Het is echter nog altijd niet volledig duidelijk waar al deze spullen werden gestolen. De politie vraagt dan ook met aandrang aan alle slachtoffers van kelderdiefstallen in Middelkerke en Westende om alsnog bij hun diensten aangifte te doen.

Dat kan op het politiebureau in de Spermaliestraat 21 in Middelkerke. Per mail of telefonisch kan géén aangifte geregistreerd worden. De aangifte is gratis, maar je moet wel je identiteitskaart meebrengen. Een inventarislijst met ontvreemde spullen, eventueel met serienummer, kan zeker helpen.

(FJA)