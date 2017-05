Pol Vander Gucht was ooggetuige van inferno

Vrijdag 22 mei 1967. Zoals Pol Vander Gucht (79) veertig jaar lang zou doen, stapt hij ook die ochtend om 6.05 uur in Oostende op de trein richting Brussel. Hij werkt er als programmeur voor Intercom - dat in 1990 fuseert met Ebes en Unerg tot Electrabel - en na een wandeling van het Noordstation doorheen enkele bekende winkelstraten komt hij stipt om 7.30 uur aan op zijn bureau in Elsene.

...