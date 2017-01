Plopsaqua De Panne vanaf nu 365 dagen per jaar open

Op 22 maart 2015 opende Plopsaqua De Panne zijn deuren, vlak naast Plopsaland De Panne. Sindsdien is het succes van het spectaculaire waterpark niet te stoppen. De beslissing is dan ook gevallen om vanaf 2 januari 2017 365 dagen per jaar open te blijven. "Vanaf heden kent Plopsaqua geen sluitingsdagen meer.", zegt Wim Wauters, Parkmanager van Plopsaqua. "Voortaan zijn we dus alle dagen van de week open, zoals dat voordien reeds was tijdens vakantieperiodes. Ook op feestdagen houden we vanaf nu onvoorwaardelijk de deuren open voor onze bezoekers. Deze beslissing hebben we genomen als gevolg van een stijgend aantal zwemmers op weekdagen. We merkten een steeds groeiende vraag naar permanente opening en komen hier dan ook graag aan tegemoet met onze hernieuwde openingskalender.", legt hij uit.

Waterpret voor jong en oud

Plopsaqua staat bekend voor het op-en-top gethematiseerde decor en de bijzondere totaalbeleving met speciale licht- en geluidseffecten. Er kan naar hartenlust genoten worden van maar liefst 4 zwembaden en 6 glijbanen, waaronder de Sky Drop, dat met zijn 9 meter vrije val de meest spectaculaire glijbaan van de Benelux is. Daarnaast zorgen talloze andere attracties zoals de wildwaterrivier, het Stormbad, de bubbelbaden en de indrukwekkende waterspeeltuin voor uren waterpret voor jong en oud. In 2017 kan iedereen elke dag van het jaar in Plopsaqua De Panne terecht!

Voor meer info en een overzicht van de openingsuren, ga naar www.plopsaqua.be.

(red)