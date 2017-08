Pittem neemt afscheid van Luc Clarysse, zaakvoerder van Weverij Clarysse

De weverij werd opgericht door Jules Clarysse en dat in het jaar 1935. Na 27 jaar nam Roger Clarysse het bedrijf over. Roger maakte de firma groot en toen hij overleed werden de twee zoons Luc en Bernard de bedrijfsleiders. Op dinsdag 1 augustus overleed Luc.

"Mijn papa was een graag gezien persoon", vertelt zoon Laurent-Philippe." Hij was positief ingesteld en had een mooie blik op de toekomst. Zijn visie was dan ook duidelijk voorgesteld en hij stelde zich meermaals de vraag waar wij naartoe willen met onze firma. Door zijn positieve insteek werd de weverij een wereld groot bedrijf. Hij was ook technisch en heel commercieel aangelegd. Hij toonde veel interesse voor voordrachten en volgde de avond vol interesse met het doel verder toekomstgericht te werken. Op zoek gaan naar nieuwe producten en nieuwe leveranciers hoorde bij één van zijn belangrijke taken. Papa had oog voor mooie dingen en kon kunstwerken of creatieve ontwerpen bewonderen. Hij was ook een boekliefhebber en zijn boekenkast werd stilletjes aan te klein. Zijn interesse naar de boeken toe was dan ook ruim. De vele werknemers kenden Luc, hun baas, als een zachtaardig persoon. Een persoon die oor had voor hun noden en wensen. Hij babbelde met iedereen en kon zich goed inleven in hun situatie, zowel positief als negatief en gaf de nodige raad."

De uitvaartplechtigheid vindt plaats op zaterdag 12 augustus om 11 uur in de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Pittem. Samenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf 10.15 uur. Na de dienst volgt de plaatsing in de familiekelder in intieme kring op het kerkhof van Pittem.

