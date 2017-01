Pionier van daklozenzorg Oostende valt in de prijzen

Ieder jaar reikt de Perskring Oostende twee Vuurpijlen uit aan personen of organisaties die zich op een of andere manier verdienstelijk hebben gemaakt. Dr. Daniels ontving de Sociaal Culturele Vuurpijl. Hij is de pionier van de Oostendse daklozenzorg die hij 13 jaar geleden opstartte in een caravan. Later werd dat een boot en nog later een leegstaand pand. In april 2017 kan de 82-jarige dokter met 'pensioen': het Sociaal Huis Oostende neemt de daklozenwerking over.

De economische vuurpijl ging naar Willy Deschildre die als slager al decennia lang de bezieler is van Vlaamse streekproducten waarvan hij in 2017 zelf het boegbeeld wordt. Heel zijn loopbaan zette hij zich ook in als voorzitter van handelaarsbonden en als woordvoerder van de beenhouwersbond.

(ML)