Philip Migom uit Esen getekend door dood van zijn zoon bij aanslagen dit jaar

Bart Migom stond op een meter van de eerste zelfmoordterrorist die zich op de luchthaven van Zaventem liet ontploffen. Maanden na die verschrikkelijke dagen in maart blijft Barts vader Philip Migom worstelen met de herinneringen aan de vreselijke aanslagen. Ook de wanhopige zoektocht, tot duidelijk werd dat de jonge Esenaar, student Entertainment aan Howest in Brugge, de aanslagen niet had overleefd, heeft Philip voorgoed getekend. "Er gaat geen dag voorbij zonder dat we aan Bart denken."

