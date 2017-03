Peegie officieel opgenomen in de Confrérie van de Rodenbach in Roeselare

Enkele maanden geleden werd de Conférie van de Rodenbach opgericht, een vereniging in de schoot van Rodenbach Carval in Roeselare met de bedoeling om mensen of figuren die het carnaval een warm hart toedragen te eren. Eerder was dat al het geval met Rudi Ghequire van brouwerij Rodenbach en dit weekend, een week voor de 33ste editie van het carnaval, kwam er daar nog een nieuw iemand bij.

Het gaat om Peegie of toch zijn standbeeld, de nieuwmarkter is alom bekend in Roeselare en mag zich nu officieel lid van de Confrérie noemen. Door de werken op de Botermarkt staat Peegie al enkele weken veilig en wel in het stadsdepot. Voor de gelegenheid werd hij naar buiten gebracht en kreeg hij een plaatsje in het groen. Een zullespeech kon niet ontbreken.

Rodenbach Carnaval vindt van vrijdag 17 tot zondag 19 maart plaats in het centrum van Roeselare, de tent staat op het Polenplein.

(TD)