Pastorie van Woesten staat opnieuw te koop

De gemeenteraad had in juni vorig jaar al beslist om de pastorie van Woesten te verkopen. In die gemeente huist immers geen pastoor meer. Het gaat om een statig herenhuis op 26 are en 28 ca naast de kerk in Woestendorp. Het geheel werd te koop aangeboden in twee loten: de woning met voortuin en een stuk bouwgrond achteraan (8,4 are) apart. Het geheel is geschat op 300.000 euro en dat was de minimale verkoopprijs. "Het gebouw is Vlaams Cultureel Erfgoed", aldus burgemeester Stephan Mourisse (LVP). "Dit betekent dat de stijl van de voorgevel zeker behouden moet blijven." De opbrengst van de verkoop wordt gebruikt voor de renovatie en uitbreiding van het gemeentehuis in Oostvleteren.

Er liep echter geen bod binnen op de pastorie. "We kregen enkel een bod op de bouwgrond", legt de burgemeester uit. "En het is niet de bedoeling om die apart te verkopen. Daarom hebben we nu beslist om alles als één geheel aan te bieden. De eigenaar mag de bouwgrond wel vrij verkavelen. We mikken opnieuw op minstens 300.000 euro. De openingsbieding vindt plaats op 21 april."

(JL - foto RVL)