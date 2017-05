Pasgeboren veulentje geholpen met kniebrace na oproep op Facebook

Het veulentje werd in de nacht van zaterdag op zondag geboren bij de dierenartsenpraktijk de Lovaart in Veurne. "Het was een moeilijke bevalling doordat één beentje achterbleef. Van zodra het veulen eruit was, zagen we dat aan het beentje dat achterbleef de voorknie en kogel volledig doorboog naar de verkeerde kant", legt Nicolas Devloo uit. Hij is mede-eigenaar van manège Equibeach in Koksijde. "We houden en verzorgen paarden, maar voor ons plezier fokken we ook ieder jaar wel een veulentje."

Het probleem is vermoedelijk ontstaan doordat het in de baarmoeder lange tijd in een verkeerde positie heeft gelegen. "We hebben het beentje dan een uur na de bevalling in gips geplaatst om een 'mal' te hebben. Daarmee konden we dan de de dag erna een spalk maken", vertelt Nicolas. "We merkten dat dit gips aan de ene kant wel hielp, maar dat het het veulen anderzijds ook stoorde door het gewicht. Daardoor hield het dier zich helemaal scheef. Het veulen had ook last doordat het met één stijf been niet kon alleen rechtstaan."

Nicolas begon dan te zoeken naar oplossingen om het been te spalken, maar tegelijk toe te laten dat het in de juiste richting te kunnen plooien. En zo kwam hij uit mij de brace, een bekende oplossing uit de 'humane geneeskunde'.

Nicolas zette een oproep op Facebook en begon rond te bellen om een juist en betaalbaar type te vinden. Dankzij de vele tips en suggesties, werd er een oplossing gevonden. Een brace kwam er via het zorgcentrum en een via een Facebookbericht. Bovendien gaven ook heel wat mensen tips om de brace gepast bij te sturen. "We hebben de brace een beetje moeten aanpassen en momenteel lukt het hiermee om te ondersteunen", aldus Nicolas. "Nu is het natuurlijk hopen dat zijn beentjes en pezen versterken in de juiste richting."

Het veulen wordt nog elk uur gecontroleerd en geholpen met rechtstaan. Er wordt ook gecontroleerd dat het veulen drinkt. "Vanavond is ze de eerste maal alleen recht gestaan en alleen gaan drinken zonder hulp", zegt Nicolas. "Ze heeft natuurlijk nog een lange weg te gaan en we zijn nog niet zeker of de pezen effectief terug sterk genoeg gaan worden in de juiste richting... maar we hebben al iets meer hoop op een goede afloop."