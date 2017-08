Parkeerboete in Koksijde want... ticketje aan de verkeerde kant van de straat genomen

De toeristische sector in Vlaanderen pakte recent nog uit met mooie cijfers en ook de kust kan dit jaar niet klagen qua opkomst. Niet onlogisch, want de Vlaming houdt van genieten en zoekt het daarom niet altijd ver. Dat was ook het idee van Ann V. uit Zarren, toen ze zondagnamiddag besloot met haar man even naar zee te rijden voor een uitstapje. Gewoon even gaan wandelen en een terrasje doen, genieten van het mooie weer.

Zoals wel vaker reed het koppel naar Nieuwpoort. Ze vonden er een parkeerplaats langs de Kinderlaan, namen plichtsbewust (en van zinnens geen zuurverdiende centen aan boetes te spenderen) een ticketje en trokken er op uit voor een korte wandeling. Maar toen ze wat later terug aan hun wagen kwamen, wachtte hen een onaangename verrassing. Achter de ruitenwisser stak een parkeerboete, opgesteld om 15.48 uur. Nochtans was het ticketje dat ze hadden gekocht geldig tot 16.17 uur. Gevolg : een ticketje van 1 euro én een boete van 30 euro er bovenop.

Het koppel ging verhaal halen bij de parkeerwachter, maar van zijn uitleg vielen ze net niet achterover. "Als je langs de rechterkant van de baan geparkeerd staat, is dit Nieuwpoort", klonk het. "En dan mag je geen ticket nemen van de dichtste betaalautomaat (aan de overkant van de straat, fv), want da's er eentje van de gemeente Koksijde..."

Bizar, en bovenal erg verwarrend voor bezoekers die de situatie er niet goed kennen. "Hoe kan je nu weten dat je geen ticket van de dichtst bijzijnde parkeerautomaat mag nemen", vraagt Ann zich af. Het koppel is niet van plan de boete zomaar te betalen en wil eerst nog eens gaan horen wat ze bij de gemeente zeggen. "Maar dat moest wachten tot dinsdag, want maandag was het te druk na het weekend", kreeg Ann te horen.

Wordt misschien nog vervolgd!

(FV)