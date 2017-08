Park op Stelten in Diksmuide valt in de smaak

Er zijn verschillende optredens voor groot en klein, een speelstraat, het gekke kapsalon, muzikale grasmaaiers, een feeëriek schouwspel vanop een boot op de vijver en nog tal van andere leuke dingen. Het laatste optreden is dinsdagavond om 20 uur, dan treedt The Experience op. Tot 22.30 uur brengen ze een mix van scheurende gitaren en stevige dancebeats in een totaal nieuw concept met entertainende multimedia en een ongekend vuurspektakel. Dat alles in het unieke decor van het stadspark van Diksmuide.

(ACK)