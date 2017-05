Oudste inwoner van Veurne overleden

Martha Verpoorte, de oudste inwoner van Veurne, is afgelopen maandag op 106-jarige leeftijd in Beauvoorde overleden. Martha Verpoorte zou op 10 juli 107 kaarsjes uitblazen. De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden in de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk in Beauvoorde op zaterdag 27 mei om 10.30 uur.