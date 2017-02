Ouders Maithili (11) verzetten zich tegen beslissing om behandeling niet terug te betalen

"We willen vermijden dat andere ouders hetzelfde overkomt als ons. Niet iedereen kan rekenen op massale financiële steun zoals wij de laatste maanden kregen", zegt papa Sam Vanhille.

De experimentele behandeling van Maithili Vanhille (11) uit Assebroek kost handenvol geld. Het meisje lijdt aan een uiterst zeldzame hersenstamtumor en kan enkel gered worden door een experimentele operatie in het buitenland. Alles bij elkaar moeten de ouders zo'n 170.000 euro bij elkaar zien te rapen. Naast hun eigen spaargeld werden de laatste maanden handenvol benefieten op poten gezet om het meisje te helpen. Hun inzamelacties zijn vooral het gevolg van de beslissing van het RIZIV om de kosten voor de experimentele behandeling niet terug te betalen. "Maar we konden onze dochter onmogelijk aan haar lot overlaten. In België gaven de dokters haar nog tussen de 3 en 9 maanden. Als de behandeling in Londen aanslaat, kan ze perfect lang leven zonder al te veel hinder. Het is dan toch logisch dat je als ouder alles op alles zet", getuigt papa Sam Vanhille. De familie krijgt steun van een advocaat en hoopt vooral een statement te maken naar andere ouders.

"We hopen dat ze op die manier toch verplicht worden om minstens een deel van de kosten op zich te nemen", gaat Sam verder. "Het draait niet alleen om Maithili. Jaarlijks krijgen enkele kinderen dezelfde diagnose te horen. Voor die ouders betekent dat meteen ook een zoektocht naar oplossingen zoals wij die hebben ondergaan. Als je dan dat prijskaartje hoort ... dat is echt even slikken. Niet iedereen heeft het geluk om zoveel financiële steun te krijgen. Maar elk kind moet wél de kans krijgen op een eerlijke kans om tegen de tumor te vechten. Daarom zou het een hele vooruitgang zijn als het RIZIV de experimentele behandeling erkent en toch deels tussenbeide komt", aldus Sam.

Ondertussen heeft Maithili haar eerste van zes behandelingskuren in Londen achter de rug. "De eerste dagen was ze echt heel slecht en kon ze zelfs niet wandelen. Gelukkig gaat het sinds een paar dagen wat beter en mocht ze terug naar huis. Volgens de dokters is de operatie op zich geslaagd. Binnen 5 weken moeten we terug naar Londen en volgt de tweede fase van de behandeling. Die wordt cruciaal en zal veel duidelijk maken", getuigt papa Sam.

