Oudenburg: "Unizo is uitgegroeid tot een dynamische groep"

"Ik werk deeltijds nu. In 1981 liep ik een zware breuk aan mijn voet op tijdens de turnles. Door vele complicaties en na meerdere operaties is die voet nog niet hersteld. In 2016 werd ik voor de twaalfde keer geopereerd en hebben ze een enkelprothese gestoken. De revalidatie verloopt goed maar duurt heel lang. Zo heb ik wel meer tijd om mij sociaal te engageren en te genieten van mijn hobby's."

