Oud-pastoor Roland Declercq overleden in Wevelgem

Hij was de zoon van een Wevelgemse vlasser. Na zijn middelbaar onderwijs aan het Sint-Aloysiuscollege in Menen volgde hij de priesteropleiding. Op 12 augustus 1956 werd hij tot priester gewijd, zodat hij vorig jaar zijn diamanten jubileum mocht vieren. Hij was eerst leraar aan het Onze-Lieve-Vrouwecollege in Oostende en vanaf 1958 aan het Sint-Aloysiuscollege in Diksmuide. In 1963 werd hij onderpastoor in Houthulst. In 1976 werd hij benoemd tot pastoor van de Sint-Jansparochie in Kortrijk, waar hij bijna 25 jaar zou blijven. Hij was ook enige tijd proost van het ACW-Kortrijk. Begin 2000 keerde hij terug naar zijn roots. In Wevelgem werd hij aalmoezenier van de rusthuizen Sint-Camillus en Ter Mote.

De uitvaartdienst heeft plaats op dinsdag 24 januari om 10.30 uur in de Sint-Hilariuskerk in Wevelgem.

(NOM - Archieffoto HOL)