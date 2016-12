Organisatoren volksfeest op 't Zand in Brugge vragen om geen vuurwerk mee te brengen

Never change a winning formula en dus krijg je op 'Brugge feest van oud naar nieuw' dezelfde ingrediënten als tijdens de voorgaande jaren voorgeschoteld: een waslijst bekende hits - 36 in totaal - gezongen door een gelegenheidskoor van zo'n 80 tot 100 kelen die gedirigeerd worden door presentator Nico Blontrock.

Klokslag om middernacht wordt dit meezingfeest even opgeschort voor een vuurwerk van een kwartier waarmee Brugge 2017 feestelijk inzet. "We vragen uitdrukkelijk dat mensen zelf geen vuurwerk naar 't Zand meebrengen", zegt Eddie Vaneylen, voorzitter van het Comité voor Initiatief. "Vorig jaar werd er uitstekend gevolg gegeven aan onze oproep en we hopen straks op dezelfde verantwoordelijkheidszin. We kunnen immers niet tolereren dat enkelingen het plezier van duizenden vergallen."

Door de heraanleg van 't Zand zullen de organiserende partners volgend jaar moeten uitkijken naar een andere locatie. "Ons zangfeest op oudejaar hebben we vroeger nog op de Markt georganiseerd, maar om veiligheidsoverwegingen is dat niet langer aan de orde", geeft Eddie Vaneylen mee. "Aannemelijker is dat we naar de Burg uitwijken, maar hiervoor moeten we nog met het stadsbestuur samenzitten. Op dat plein is er in elk geval genoeg ruimte voor duizenden feestvierders."

Voor eind volgend jaar laat burgemeester Renaat Landuyt (SP.A) nog niet in zijn kaarten kijken. Hij houdt zowel 't Zand - of een deel hiervan - als andere pistes open voor overleg met de organisatoren. "In elk geval zal dit evenement ook tijdens de heraanleg van 't zand kunnen blijven plaatsvinden", stelt burgemeester Landuyt.

(svv)