Opschorting van straf voor scheldende Wim Delvoye

Wim Delvoye wilde het kasteel De Bueren in Melle in zijn originele staat herstellen en het domein uitbouwen tot een sculpturenpark. Hij kreeg echter problemen door vergunningen die niet in orde waren. Tijdens een controle van twee ambtenaren en een politieagente in 2011 schold Delvoye hen uit voor "corrupte ambtenaren". Tegen de agente zei de kunstenaar dat "indien zij de opdracht zou krijgen om de joden in een trein te steken met het oog op vernietiging, zij deze opdracht zou uitvoeren omdat zij zonder nadenken haar job uitoefent". Hij stak ook zijn middenvingers uit na zijn verhoor.

De kunstenaar werd in maart van vorig jaar veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel en een effectieve geldboete van 2.750 euro. Hij ging daarop in beroep om de vrijspraak te vragen. Volgens zijn advocaat, Walter Van Steenbrugge, waren de klachten overdreven en vond Delvoye dat hij gepest werd. Hij vroeg de vrijspraak om met een blanco strafblad nog naar het buitenland te kunnen reizen. Het hof van beroep in Gent achtte de feiten wel bewezen, maar besliste om Delvoye geen straf op te leggen. Delvoye kreeeg opschorting van straf voor drie jaar.

(Belga)